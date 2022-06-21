Війна не скасовує потребу протидіяти домашньому насильству

Повномасштабна війна, яка наразі триває в Україні, не викреслила з нашого життя домашнє насильство. Які особливості протидії цьому явищу та як захистити постраждалих від нього в надзвичайних умовах? Обговорюємо це з віце-президенткою ГО «Ла Страда-Україна», докторкою філософії в галузі права, адвокаткою Мариною ЛЕГЕНЬКОЮ та директоркою департаменту Національних гарячих ліній та соціальної допомоги цієї громадської організації Альоною КРИВУЛЯК.