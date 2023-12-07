Не менее 27 ударов ножом: суд внес приговор москвичу за жестокое убийство супруги

В Москве 33-летний мужчина признан виновным в жестоком убийстве своей супруги. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ему назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.