Политика СегодняПолитика"Ашан" оптимизирует бизнес путем закрытия нерентабельных магазинов Торговая сеть "Ашан" в течение полугода закрыла 17 магазинов в России. Таким образом компания добилась оптимизации бизнеса.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛИ где Российские политики и чиновники? Почему не выкупили эти магазины для реализации Российских продуктов и поддержки производителей Не сделать эти магазины для социальных групп людей и инвалидов... Или зачем головная боль партиям идущим на выборы и ратующим за народ, доступные цены, не одна не взялась за реальное дело, только способны языком чесать и сказки избирателям рассказывать... Ну а политики с чиновниками уже дано привыкли откаты, взятки брать, крышевать бизнес, но только не реально работать... Так что власть способна только рассказывать сказки и басни народу о светлом будущем, только вот не уточняли что для себя и своей родни, но не для народа.... Вот и вся истина...Комментировать
Свежие комментарии