Более 7,5 тысяч жителей Карелии нашли работу через органы службы занятости

Уровень регистрируемой безработицы составляет исторический минимум – менее 1%. Начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова отмечает, что, в первую очередь, снижение безработицы связано с эффективностью мер поддержки рынка труда.
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