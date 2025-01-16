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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антони с двух метров не забил «Саутгемптону». Вингер «МЮ» пытался в падении замкнуть прострел Гарначо

Антони с двух метров не забил «Саутгемптону». Вингер «МЮ» пытался в падении замкнуть прострел Гарначо

На 59-й минуте матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» организовал контратаку, приведшую к прострелу вингера Алехандро Гарначо вдоль ворот соперника.

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