Axios: Трамп рассержен на Маска, но они остаются друзьями

Президенту США не понравился саботаж бизнесмена в соцсетях Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассержен на «саботаж» американского политика и предпринимателя Илона Маска в соцсетях, но они все равно остаются друзьями.
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