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Электроник и Сыроежкин?

Электроник и Сыроежкин?

Видео, которое выпустили вчера нацисты «Азова» с якобы гражданскими в бункере «Азовстали» Поразительное сходство между актером, который играл роль «ватника» на видео «украинского ИГИЛа», и «мирным жителем», якобы укрывающимся в подвалах «Азовстали».

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