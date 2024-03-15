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Отрасль обращения с ТКО заняла треть концессий в 2023 году

Отрасль обращения с ТКО заняла треть концессий в 2023 году

Все больше проектов в сфере обращения с отходами заключаются на основе концессионных соглашений, они уже занимают треть от всех концессий в России, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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