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Защищал своих до последнего вздоха: В зоне СВО героически погиб 20-летний патриот Дмитрий Рыбалко

Защищал своих до последнего вздоха: В зоне СВО героически погиб 20-летний патриот Дмитрий Рыбалко

Ему было всего 20. Простой, отзывчивый, открытый. Русский парень, который любил своё Отечество. В зоне СВО он защищал своих до последнего вздоха.

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