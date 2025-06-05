Сводка на 5 июня! Уверенное продвижение по всем фронтам: ВСУ держатся из последних сил, в Сумах работает "Молния"

Президент Путин, заслушав отчёты профильных ведомств, публично обвинил киевское руководство в переходе к террористическим методам, несмотря на их собственные призывы к временному перемирию сроком от 30 до 60 дней.
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