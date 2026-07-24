22 года брака, развод и 14 лет заботы о бывшей свекрови: как сложилась судьба первой жены Олега Газманова

Имя Ирины Газмановой сегодня редко появляется в прессе. На протяжении двадцати двух лет она оставалась надежным тылом известного артиста, а после развода совершила поступок, который удивил многих: посвятила почти полтора десятилетия заботе о тяжелобольной бывшей свекрови.