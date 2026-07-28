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Газета.ру

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Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с дочерью, не скрывая ее лица

Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с дочерью, не скрывая ее лица

Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма опубликовала в Instagram фото с дочерью, не скрывая ее лица. "Ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли позировала с четырехлетней Изабеллой, держа ее на руках.

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