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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илкай Гюндоган: «Горд, что я первый капитан Германии мигрантского происхождения. В нашем обществе раскол, но мы хотим сблизить страну»

«Дорогие болельщики, предстоящий матч для меня больше, чем воплощение мечты. Вывести сборную на поле в качестве капитана на домашнем турнире.

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