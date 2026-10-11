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ФедералПресс

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СК России расследует массированный удар боевиков ВСУ по мирным жителям ЛНР

СК России расследует массированный удар боевиков ВСУ по мирным жителям ЛНР

ЛУГАНСК, 11 октября, ФедералПресс. Жертвы и масштабные разрушения среди мирного населения в Луганской Народной Республике после очередного удара украинских формирований стали основанием для возбуждения уголовного дела.

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