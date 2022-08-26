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Заметки на полях: почему в США заявили о намерении провести проверку выделяемых Украине средств и вооружений

Заметки на полях: почему в США заявили о намерении провести проверку выделяемых Украине средств и вооружений

Украинские власти ведут учёт прибывающих в страну западных вооружений на бумаге, в связи с чем вряд ли могут достоверно определить, где оружие окажется впоследствии, заявил исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.

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