Заметки на полях: почему в США заявили о намерении провести проверку выделяемых Украине средств и вооружений

Украинские власти ведут учёт прибывающих в страну западных вооружений на бумаге, в связи с чем вряд ли могут достоверно определить, где оружие окажется впоследствии, заявил исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.