Украина готова поставлять азербайджанский газ транзитом в Европу

Скромный вопрос: а разве ГТС Украины еще не разбомблена? Нет? Тогда второй скромный вопрос: А КАКОГО ПОЧЕМУ?" Очень интересные вопросы, не так ли?

Е Пронина

а, зачем ее бомбить, коль газ не идет) хранилище на границе львовской обл уже раза два подвергалось бомбардировке)ну,в свете того, что еще нужно освободить Николаев, Одессу, Харьков, потом РФ решит что с газопроводом делать) ну, а если азерботы хотят наш газ продавать через турецкий хаб, то цена приобретения ими для транспортировки в ес должна быть по мировым ценам, через территорию усраины никак не получиться у азеров без России нигде, везде клин,,,,