Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина готова поставлять азербайджанский газ транзитом в Европу

Украина готова поставлять азербайджанский газ транзитом в Европу

Украина может быстро восстановить транзит газа через свою газотранспортную систему. Но не российского, а азербайджанского, заявил Зеленский.

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Комментарии
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E
Eugene69072
Скромный вопрос: а разве ГТС Украины еще не разбомблена? Нет? Тогда второй скромный вопрос: А КАКОГО ПОЧЕМУ?&quot; Очень интересные вопросы, не так ли?
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20 час.
Е Пронина
а, зачем ее бомбить, коль газ не идет) хранилище на границе львовской обл уже раза два подвергалось бомбардировке)ну,в свете того, что еще нужно освободить Николаев, Одессу, Харьков, потом РФ решит что с газопроводом делать) ну, а если азерботы хотят наш газ продавать через турецкий хаб, то цена приобретения ими для транспортировки в ес должна быть по мировым ценам, через территорию усраины никак не получиться у азеров без России нигде, везде клин,,,,
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20 час.
Влад Владимиров
Наивность, можно сказать детская, у этих гребанных хохлов всегда у всех остальных сторон, увы, огромные вопросы вызывала... Первопричина этого всего-это полное отсутствие у них мозгов... Они всегда дурочку включали, когда маячила впереди халява.)))
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19 час.

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