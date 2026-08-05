Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Поощрять, а не принуждать: в России утвердили новый ГОСТ на управление безопасностью труда

Поощрять, а не принуждать: в России утвердили новый ГОСТ на управление безопасностью труда

В трудовом коллективе не должно быть буллинга и социального неравенства. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труа и охраной здоровья, следует из электронной базы ведомства, сообщило РИА «Новости» «Поощрение и поддержка участия (в труде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии