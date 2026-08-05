Поощрять, а не принуждать: в России утвердили новый ГОСТ на управление безопасностью труда

В трудовом коллективе не должно быть буллинга и социального неравенства. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труа и охраной здоровья, следует из электронной базы ведомства, сообщило РИА «Новости» «Поощрение и поддержка участия (в труде.