Поощрять, а не принуждать: в России утвердили новый ГОСТ на управление безопасностью труда

В трудовом коллективе не должно быть буллинга и социального неравенства. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труа и охраной здоровья, следует из электронной базы ведомства, сообщило РИА «Новости» «Поощрение и поддержка участия (в труде.
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