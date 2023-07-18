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В России разработали беспилотный вертолет на водородном топливе

В России разработали беспилотный вертолет на водородном топливе

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, вертолет SH-750 – это экспериментальный образец первого беспилотного вертолета на водородном двигателе, рассчитанный на реализацию проектов по доставке грузов для различных отраслей экономики.

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