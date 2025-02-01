Продолжение Warframe: 1999, “Техрот: Перезагрузка”, выйдет в марте С запуском обнов...

Продолжение Warframe: 1999, “Техрот: Перезагрузка”, выйдет в мартеС запуском обновления «Техрот: Перезагрузка» для Warframe на сцену выйдет Техноцит Кода, а новый варфрейм и четыре новых протофрейма войдут в Изначальную Систему.
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