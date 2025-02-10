Михаил Гордин: «Бауманцев отличает универсализм»

Ректор Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин рассказывает о том, как быстрее сделать свой вуз таким, каким он нужен стране, и что важнее для правильного инженера — деньги или интересная задачаСВЕТЛАНА ПОСТОЕНКО Ректор МГТУ им.
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