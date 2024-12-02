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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валттери Боттас: «Счастлив за Чжоу и «Заубер». Дерьмовый год, вся команда заслужила очки»

Пилот «Заубера» Валттери Боттас подвел итоги Гран-при Катара, который стал лучшим для команды в нынешнем сезоне.

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