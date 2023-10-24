Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    Эдисон не смог получить патент на лампочку и купил патент Лодыгина. Билл Гейтс написал интерпретатор бейсика. Поднялс...Каким главным кач...
  • грозный иванЪ
    Я так понимаю автора, что основная цель государства Российского обеспечивать крепкую власть Путину на долгие-долгие г...Каким главным кач...
  • Олег Орлов
    Статья верная... Но... Должны быть и высокие моральные качества... Впрочем, они воспитываются , если сам , кому довер...Каким главным кач...

"Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой"

"Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой"

"Россия заплатит по счетам". Из Израиля посыпались угрозы Итальянскому писателю и поэту эпохи раннего Возрождения Джованни Бокаччо принадлежат очень меткие слова: "Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх