Врач перечислила опасные причины возникновения холодного пота во время сна Холодный пот, появляющийся во время сна, может свидетельствовать об опасных заболеваниях, в том числе об онкологии, проблемах с сердцем и сосудами, гормональных изменениях, предупредила врач Екатерина Курбатова .