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Врач перечислила опасные причины возникновения холодного пота во время сна

Врач перечислила опасные причины возникновения холодного пота во время сна

Врач перечислила опасные причины возникновения холодного пота во время сна Холодный пот, появляющийся во время сна, может свидетельствовать об опасных заболеваниях, в том числе об онкологии, проблемах с сердцем и сосудами, гормональных изменениях, предупредила врач Екатерина Курбатова .

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