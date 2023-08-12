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«В России классные люди, хотел здесь остаться. В Словакии мой выбор не всем нравится, с хейтом тоже сталкиваюсь». Чайковски о переходе в «Спартак»

В межсезонье защитник подписал контракт со «Спартаком».  «У меня в «Спартаке» много друзей, здесь собрались классные ребята, тренерский штаб и персонал.

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