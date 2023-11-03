Банк «ФК Открытие» выиграл суд против Goldman Sachs

Банк «ФК Открытие» (входит в группу ВТБ) выиграл судебный спор с Goldman Sachs. Арбитражный суд Москвы 2 ноября взыскал с компаний американской финансовой группы в пользу российского банка задолженность в размере 614,7 млн рублей и еще 200 000 рублей расходов по оплате госпошлины, сообщают «Ведомости».
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