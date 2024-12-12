МО Великобритании: статус движения ХТШ* не препятствует переговорам

Власти Великобритании готовы вести переговоры с представителями движения «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещена в РФ), несмотря на его пребывание в списке запрещенных террористических организаций, заявил британский министр обороны Джон Хили.
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