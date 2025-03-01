США сняли обвинения с криптомиллиардера после вложения в криптопроект Трампа

Китайскому криптомиллиардеру Джастину Суну больше не грозят «судебные неприятности» со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) после того, как он инвестировал 30 миллионов долларов в криптовалютный проект, связанный с президентом США Трампом.
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