США сняли обвинения с криптомиллиардера после вложения в криптопроект Трампа

Китайскому криптомиллиардеру Джастину Суну больше не грозят «судебные неприятности» со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) после того, как он инвестировал 30 миллионов долларов в криптовалютный проект, связанный с президентом США Трампом.