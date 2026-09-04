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Царьград

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Российское посольство в Абхазии открыло 35 участков для голосования

Российское посольство в Абхазии открыло 35 участков для голосования

В Абхазии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ для русских, находящихся на службе. Посол Вячеслав Гладков посетил избирательный участок.

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