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Рогов обвинил ВСУ в ударах по сельхозобъектам с целью спровоцировать голод

Рогов обвинил ВСУ в ударах по сельхозобъектам с целью спровоцировать голод

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины намеренно наносят удары по сельскохозяйственным объектам Запорожской области, чтобы вызвать голод в регионе и вынудить жителей переехать, передает ТАСС.

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