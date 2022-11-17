Рогов обвинил ВСУ в ударах по сельхозобъектам с целью спровоцировать голод

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины намеренно наносят удары по сельскохозяйственным объектам Запорожской области, чтобы вызвать голод в регионе и вынудить жителей переехать, передает ТАСС.