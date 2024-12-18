Последствия снегопадов, шедших в Петербурге 14 и 15 декабря, должны убрать в течение 12 дней. На видео от читателя Мойки78 - участок Каменноостровского проспекта между Левашовским и набережной Карповки.
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Последствия снегопадов, шедших в Петербурге 14 и 15 декабря, должны убрать в течение 12 дней. На видео от читателя Мойки78 - участок Каменноостровского проспекта между Левашовским и набережной Карповки.