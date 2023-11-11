Украшения на руле могут быть опасны

Декоративные эмблемы на рулевом колесе со стразами могут превратиться в осколки. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) опубликовала предупреждение для потребителей, предупреждающее водителей, которые используют украшения на рулевом колесе, утверждая, что они могут привести к «серьезным травмам или смерти» в результате аварии.