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Ивановские новости

2 подписчика

Завтра похолодание до +9 градусов и южный ветер 0.9 м/с.

Завтра похолодание до +9 градусов и южный ветер 0.9 м/с.

Завтра похолодает до +9 ночью, а днём будет около +17 градусов. Изменится направление ветра и атмосферное давление останется стабильным.

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