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Киркоров со сцены подтвердил роман с 20-летней Валентиной Алексеевой

Киркоров со сцены подтвердил роман с 20-летней Валентиной Алексеевой

Филипп Киркоров подтвердил роман с 20-летней Валентиной Алексеевой на концерте в Москве. Что известно о паре, их признаниях, реакции публики и слухах вокруг отношений.

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