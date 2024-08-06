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ГСУ СК РФ по Москве завершило основное следствие по делу о смерти пациента ксенонотерапии

ГСУ СК РФ по Москве завершило основное следствие по делу о смерти пациента ксенонотерапии

Московское управление СК РФ завершило основное следствие по делу о внезапной смерти 46-летнего замглавы оборонного холдинга «Высокоточные комплексы» и директора «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова» Дмитрия Коноплева.

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