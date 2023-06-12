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Президент ОАЭ поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент ОАЭ поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отправил президенту Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями с Дня России.

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