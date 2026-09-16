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Авито: Карелия вошла в лидеры мест для отдыха в России этой осенью

Осенью туристический спрос среди россиян сместился в сторону регионов с яркой природой. По данным Авито Путешествий и Авито Рекламы, осенью 2026 года посуточная аренда загородных домов стала популярнее, чем годом ранее.

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