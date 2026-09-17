Банки запасли более 800 млрд рублей капитала по потребительским кредитам

К августу 2026 года банки успели скопить макропруденциальный запас капитала ( так называемый буфер — FM ) по необеспеченным потребкредитам в 815 млрд рублей, следует из материалов замначальника центра разработки макропруденциального регулирования и аналитики ЦБ Леонид Каваленя.
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