Депутат Фетисов предложил снять мораторий на проверку золотодобытчиков

Необходимо снять мораторий на проверку золотодобытчиков, в частности добытчиков россыпного золота, чтобы остановить уничтожение рек, на это указал первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов на заседании комитета 20 мая.
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