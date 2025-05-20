Депутат Фетисов предложил снять мораторий на проверку золотодобытчиков

Необходимо снять мораторий на проверку золотодобытчиков, в частности добытчиков россыпного золота, чтобы остановить уничтожение рек, на это указал первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов на заседании комитета 20 мая.