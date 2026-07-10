Ноэль Галлахер раскритиковал участие музыкальных звезд в шоу на финале ЧМ-2026

Музыкант Ноэль Галлахер выразил негативное отношение к участию известных исполнителей в шоу, которое пройдет во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе Metlife в Нью-Джерси.
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