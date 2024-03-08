Казахстан: гражданство второй свежести

Ольга Петровская

Один момент не очень ясень.Акто сказал.что в России можно иметь несколько гражданств.у меня знакомые переехали из одной бывшей братской республики и принимали здесь гражданство,при этом обязательно писали отказ от бывшего гражданства.иначе документы не принимали.