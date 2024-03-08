Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Boyko
    Не стоит унижатьсяВремя унижений
  • Геннадий
    ❗...что правильно? что эти Твари продолжают активно фашиствовать?.. СУЧЬЕ Племя❗Скоро мы закончим...
  • Алексей Васильев
    В данном ролике показан туристический центр Москвы. Добрая половина заведений рассчитана на публику со всей планеты и...В сети завирусилс...

Казахстан: гражданство второй свежести

Казахстан: гражданство второй свежести

Накануне, листая новостную ленту, я наткнулся на стандартное протокольное сообщение пресс-службы Кремля о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и Казахстана – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Петровская
Один момент не очень ясень.Акто сказал.что в России можно иметь несколько гражданств.у меня знакомые переехали из одной бывшей братской республики и принимали здесь гражданство,при этом  обязательно писали отказ от бывшего гражданства.иначе документы не принимали.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх