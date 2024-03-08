Накануне, листая новостную ленту, я наткнулся на стандартное протокольное сообщение пресс-службы Кремля о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и Казахстана – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
Казахстан: гражданство второй свежести
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Петровская
Один момент не очень ясень.Акто сказал.что в России можно иметь несколько гражданств.у меня знакомые переехали из одной бывшей братской республики и принимали здесь гражданство,при этом обязательно писали отказ от бывшего гражданства.иначе документы не принимали.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии