Арендатор «умной остановки» во Владивостоке оскандалился в соцсетях

Во Владивостоке арендатор «умной остановки» заменил лавочку на барную стойку, сообщает PRIMPRESS. В соцсетях появилась информация о том, что арендатор «умной останвоки в центре города срезал лавочку в теплой остановки и поднял место для сидения на уровень пояса: теперь здесь вместо лавочки барная стойка.