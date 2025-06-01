Мокко-мейкап стремительно ворвался в тренды лета 2025 и моментально вытеснил классический нюд.

﻿﻿Если вы в последнее время просматривали аккаунты любителей красоты, то, вероятно, видели множество образов с макияжем, включающим теплые бронзово-бежевые тона кожи, бархатистые коричневые карамельные тени для век, румяна цвета печеного яблока и губы цвета латте с ноткой корицы.