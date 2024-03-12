✅ Аксёнов осмотрел новый детский сад «Буратино» в Симферополе Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
✅ Аксёнов осмотрел новый детский сад «Буратино» в Симферополе Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест.