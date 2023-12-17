Политика Игоря Таланцева Хорошие новости! В России всерьез взялись за "новых россиян" мужского пола.
"Новых россиян" начали лишать гражданства за уклонение от службы в армии
Комментарии
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БЕ
Борис Евтюхов
Да не на срочную их надо, они там Армию будут разваливать, а на фронт, а в самую мясорубку. Они же Мушшыны, смелые воины, вот пусть доказывают. Но это вряд ли, на деле они трусы.
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2 час.
radiofree RF
Надо использовать метод хохлов,увидели нового гражданина,хвать его и в военкомат.Пусть свой пыл поубавят в окопах.
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58 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Надо бы лишать гражданства и тех, кто им выдал, а по сути продал ПАСПОРТ РФ!!!
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39 мин.
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