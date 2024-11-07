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ФРС США снова снизила процентную ставку. Обзор финансового рынка от 7 ноября

ФРС США снова снизила процентную ставку. Обзор финансового рынка от 7 ноября

Центральный банк США второй раз за год пошел на смягчение денежно-кредитной политики. До сентября ФРС держала ставку на максимальных более чем за 20 лет значениях Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 7 ноября.

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