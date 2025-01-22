Матвиенко и Цыбульский обсудили социально-эконимическое развитие Поморья

Валентина Матвиенко провела встречу с главой Архангельской области Александром ЦыбульскимВалентина Матвиенко 21 января 2025 года провела встречу с главой Поморья Александром Цыбульским, на которой спикер СФ напомнила, что необходимо добиваться обязательного исполнения всех пунктов Постановления, принимаемого по итогам Дней субъекта России.