Марочко: армия РФ за неделю сформировала плацдармы на Сумщине и Харьковщине

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Российские подразделения за минувшую неделю в ходе боев сформировали несколько плацдармов для дальнейшего продвижения в Харьковской и Сумской областях, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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