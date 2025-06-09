Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко: армия РФ за неделю сформировала плацдармы на Сумщине и Харьковщине

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Российские подразделения за минувшую неделю в ходе боев сформировали несколько плацдармов для дальнейшего продвижения в Харьковской и Сумской областях, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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