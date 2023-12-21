Собянин сообщил, что в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза

В столице установлено более 150 почтовых ящиков для писем Деду Морозу Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем канале в Telegram, что три новых филиала усадьбы Деда Мороза откроется в московских парках в конце декабря.
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