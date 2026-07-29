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Царьград

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В Краснодаре с 1 августа меняют маршруты автобусов №46 и №56

В Краснодаре с 1 августа меняют маршруты автобусов №46 и №56

В Краснодаре с 1 августа вносятся изменения в схемы движения автобусных маршрутов № 46 и № 56. Как сообщили в пресс-службе городского Департамента транспорта, данные корректировки направлены на повышение качества транспортного обслуживания жителей.

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