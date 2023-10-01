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Футболистка "Локомотива" Юкляева после столкновения покинула поле на скорой помощи

Футболистка "Локомотива" Юкляева после столкновения покинула поле на скорой помощи

1 октября в рамках 21-го тура женской Суперлиги встречаются столичные ЦСКА и "Локомотив". В начале второго тайма головами столкнулись защитница ЦСКА Юлия Плешкова и полузащитница "Локомотива" Полина Юкляева.

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